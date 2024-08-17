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Bakan Yerlikaya: Manisa'daki yangınlarda 1440 vatandaşımız tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, 1440 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

AA
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Bakan Yerlikaya: Manisa'daki yangınlarda 1440 vatandaşımız tahliye edildi
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Karayakup köyü 60, Yeniköy Mahallesi 260, Kale Mahallesi 200, Kemer Mahallesi 400, Kurttuhan Mahallesi 270 ve Hacıhıdır köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere toplam 1440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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