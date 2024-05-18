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Bakan Yerlikaya paylaştı: 416 binden fazla araca ceza kesildi

Bakan Yerlikaya, son bir haftada 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlenerek, 416 bin 230 cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya paylaştı: 416 binden fazla araca ceza kesildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekipleri tarafından 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, 104 bin 382'si aşırı hız nedeniyle olmak üzere 416 bin 230 işlem yapıldığını bildirerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

 

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