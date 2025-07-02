  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 42 kişi gözaltına alındı
Takip Et

Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 42 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki eylemde 42 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 42 kişi gözaltına alındı
Takip Et

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Saraçhane’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın vergi yasası Senato'da onaylandıTrump'ın vergi yasası Senato'da onaylandıKüresel Ekonomi

 

Oto sigortalarında yeni dönem: Hasarlı araçları perte çıkarmak artık daha zorOto sigortalarında yeni dönem: Hasarlı araçları perte çıkarmak artık daha zorOtomotiv

 

Gündem
PKK’nın silah bırakma görüntüleri yakında paylaşılacak
PKK’nın silah bırakma görüntüleri yakında paylaşılacak
Özgür Özel: Erdoğan, bir vesikalık resme yenileceksin!
Özgür Özel: Erdoğan, bir vesikalık resme yenileceksin!
İmamoğlu: Günü gelir, sandık kurulur ve milletin vicdanı son kararı verir
İmamoğlu: Günü gelir, sandık kurulur ve milletin vicdanı son kararı verir
DEM Parti'den komisyon açıklaması 35 ila 40 arası bir sayı makul
DEM Parti'den komisyon açıklaması 35 ila 40 arası bir sayı makul
Dışişleri: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasını olumlu karşılıyoruz
Dışişleri: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasını olumlu karşılıyoruz
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral istifa etti
Zafer Partisi'nde 'Saraçhane' depremi: Bartu Soral istifa etti