  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polis yaralandı
Takip Et

Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polis yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de düzenlenen eylemlerde 6 polisin yaralandığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polis yaralandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak, "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Gündem
Ankara'da ODTÜ metrosu ve bölgedeki otobüs seferleri durduruldu
Ankara'da ODTÜ metrosu ve bölgedeki otobüs seferleri durduruldu
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Özgür Özel: Bundan sonra sokaklardayız!
Özgür Özel: Bundan sonra sokaklardayız!
Yavaş muhalefete çağrı: Yan yana gelmemiz zorunluluk halini almıştır
Yavaş muhalefete çağrı: Yan yana gelmemiz zorunluluk halini almıştır
İBB Meclisi'nden olağanüstü toplanma kararı
İBB Meclisi'nden olağanüstü toplanma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diploma ve yolsuzluk iddialarına muhalefet yanıt veremiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diploma ve yolsuzluk iddialarına muhalefet yanıt veremiyor