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Bakan Yerlikaya "seviyesizliklere müsamaha yok" deyip duyurdu: 43 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerle ilgili 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya "seviyesizliklere müsamaha yok" deyip duyurdu: 43 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır." dedi. 

Yerlikaya, ayrıca "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" bilgisini de paylaştı.

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