Bakan Yerlikaya: Son bir hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 97 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 97 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenlediklerini aktardı.

Yerlikaya, bu operasyonlarda 97 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını, 27'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

"Üç bin 512 kişi tutuklandı"

Bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu operasyonlarımızda toplam 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512'si tutuklandı. 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonları gerçekleştiren polisimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

