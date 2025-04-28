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Bakan Yerlikaya Suriyeli Muhammed'in son halini paylaştı

Bakan Yerlikaya, "Suriyeli kardeşlerimizin 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' bir şekilde geri dönüşleri için gerekli tüm düzenlemeleri hızla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya Suriyeli Muhammed'in son halini paylaştı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin; 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık" açıklamasında bulundu.

"Tarihi bir döneme şahitlik ediyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da doğan ve Baas rejiminin sona ermesinin ardından memleketi Şam’a dönen Suriyeli Muhammed’in, Türkiye’deki sınıf arkadaşlarına gönderdiği selamının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"‘Muhammed’i tüm Türkiye, gözyaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da.’ Tarihi bir döneme de şahitlik ediyoruz. Suriye’de 61 yıllık bir zulüm devri sona erdi. Baas rejiminin enkazı altında ezilen o kadim topraklar, bugün; özgürlüğün, umudun ve yeniden doğuşun eşiğinde. Suriye yeniden ayağa kalkıyor ve Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin; ‘gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli’ dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık.

"Muhammed yavrumuz şu an Şam’da. Ailesiyle birlikte"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri gibi bu süreci; ‘14 yıllık misafirliğin vakarına, kadim kültürümüzün zarafetine, vicdanımızın berraklığına yakışır biçimde yürütüyoruz.’ Çünkü ecdadımızdan aldığımız mirasla; kavurucu güneşin yaktığı bedenlere, bir çınar serinliği olduk. Yağan yağmurda siper, dondurucu soğukta yürekleri ısıtan birer kardeş olduk. Çünkü Anadolu irfanının mayası ‘Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü’ diyerek yoğrulmuştur. İşte o çınar gölgesinde güvende olanlardan biri de Muhammed’di. İstanbul’da dünyaya gelen Muhammed’i tüm Türkiye, gözyaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da. Ailesiyle birlikte. Yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul. İşte bu duygu yüklü filmimiz aracılığıyla Muhammed’in selamını o çok sevdiği arkadaşlarına; arkadaşlarının mektuplarını da Muhammed’e ilettik. Çünkü sevgi sınır tanımıyor."

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