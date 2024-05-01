Bakan Yerlikaya: Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirleri kapsamında bu yıl da Taksim’e girişlere izin verilmedi.

Polis, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen gruplara müdahale etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 210 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." açıklaması yaptı.