Bakan Yerlikaya: Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirleri kapsamında bu yıl da Taksim’e girişlere izin verilmedi.
Polis, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen gruplara müdahale etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 210 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." açıklaması yaptı.