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Bakan Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci yılını kutladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini ifa ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci yılını kutladı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir video mesaj yayımladı.

Paylaşılan görüntülerde, 1963 yılında göreve başlayan emekli polis memuru Mehmet Ali Genç'in, 2024’te mesleğe adım atan polis memurları Enes Taşbayır ve Reyhan Göktekin’e Türk bayrağını öperek teslim ettiği anlar yer aldı.

 Bakan Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Asırları aşan onurlu bir geçmiş, milletine adanmış bir yemin. Koskoca bir çınar olan Türk Polis Teşkilatımız 180. yaşında. Bu şanlı üniformayı giyen Mehmet Ali amcamız, Enes ve Reyhan kardeşlerimiz gibi nice kahraman polislerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini ifa ediyorlar. Onlar bir annenin duasında, bir çocuğun umudundalar. Türk Polis Teşkilatımızın yıl dönümü kutlu olsun. Bu hafta polis haftamız. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emekli polislerimizi minnetle anıyor; fedakar teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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