Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki mülteci sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe sunumunu yaptı.

Yerlikaya, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile terör hamdolsun bitme noktasına geldi." dedi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

- Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle birlikte konuşuluyor.

- 2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı.

- Yapılan operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi.

- Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178’i tutuklandı, bin 297’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

- 1 Kasım tarihi itibarıyla FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

- DEAŞ’a yönelik bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı. 507’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7’si Kırmızı, 15’i Turuncu, 30’u Gri, 1’i Mavi, 1’i de Yeşil kategoride olmak üzere toplam 54’ü sözde üst düzey teröristti.

- Son 10 ayda; 104’ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.

- Uyuşturucuyla mücadelede son 10 ayda; 197 bin 354 operasyon düzenlendi. 23 bin 973 şahıs tutuklandı, 8 bin 969 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor.

- 1 Ocak-1 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 80 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken, bunların 2 bin 543’ü tutuklandı, 976’sı hakkında adli kontrol kararı alındı.

- Operasyonlarda ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla da aynı dönemde 193 bin 959 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

- (Kahramanmaraş merkezli depremler): “20 Eylül itibariyle çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor.