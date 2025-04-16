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Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’de rejim değişikliğinin yaşandığı 9 Aralık 2024 tarihinden bu yana ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 175 bin 512 olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
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ANKARA (EKONOMİ)

12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığı’nın dünyanın en zorlu alanlarından birisi olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürüttüğünü belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı” dedi.

Bakan Yerlikaya, 2017-2025 döneminde ise Suriye’ye gönüllü dönenlerin sayısının 915 bin 515 olduğunu açıkladı.

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