Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada 2016 yılından bu zamana kadar Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını belirtti. Ayrıca Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş sürecini büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı. Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."