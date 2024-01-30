Bakan Yerlikaya yasa dışı bahis operasyonunu duyurdu: 1,5 milyar liralık hareketlilik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik eş zamanlı "Sibergöz-21" operasyonlarının yapıldığını aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun, Adana ve Uşak merkezli, İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Ankara, Tokat, Bursa, Kilis, Kocaeli, Malatya, İzmir, Ordu, Yalova, Muğla, Mersin, Konya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Sakarya ile Osmaniye'de yürütülen operasyonda 156 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Samsun'da 'grandpashabet, betcontrust, bethigo, bahsegel, jojobet, joybet, tipobet, casibom, bets10, perabet, superbetin, betsat, imajbet, hepsibirbahis, parobet, milanobet, betgaranti, barsbahis ve marsbahis' adlı 19 yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli olarak, hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüphelilerin ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin lira olduğu tespit edildi."

Adana, İstanbul ve Konya'daki şüphelilerin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleriyle anlaşma sağlayarak Türkiye'de de oynanmasına yer ve imkan sağladıklarının, üçüncü kişilere ait banka hesaplarının 3 bin-5 bin lira arasında değişen miktarlar karşılığında temin edildiğinin saptandığını belirten Yerlikaya, "Bu hesapların Mersin'de bulunan ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinde kullandırıldığı ve bu hesaplarda yaklaşık 200 milyon lira işlem hacminin bulunduğu, yatırılan paraların Cep-Bank ve QR kod yönetimiyle nakde çevrilerek çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 73 milyon liralık para trafiği tespit edildi

Uşak'ta bir e-ticaret firma sitesinin sahtesinin oluşturulduğunu, vatandaşlarla "kargo teslim görevi ile kazanç" adı altında irtibat kurulduğunu, şikayetçiden 270 bin lira haksız kazanç elde edildiğini aktaran Yerlikaya, banka hesaplarında yaklaşık 73 milyon liralık para trafiğinin saptandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ile birlikte 4 otomobil, 9 villa/daire, 8 arsa olmak üzere toplam 245 milyon liralık taşınır/taşınmaz mal varlığına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu. Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz, onlara göz açtırmayacağız. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."