Bakan Yerlikaya yeni düzenleme açıklaması: 60 gün men ve 46 bin TL ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü Ö.E.'nin yakalandığını belirtti. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Mevcut yasada bu tür davranışların yalnızca para cezası ile sınırlı kaldığını hatırlatarak yeni düzenlemenin caydırıcılık getireceğini vurguladı.

Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanuna göre trafikte akrobatik hareketler yapan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak" dedi.

Yeni teklif ile birlikte ilk kez yasal zemine oturtulan düzenleme kapsamında; akrobatik hareket yapan sürücülere 46 bin TL idari para cezası kesilecek, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak, beş yıl içinde ikinci kez aynı ihlali yapanların ehliyetleri iptal edilecek, araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

"Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112'ye bildirin"

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, trafikte bu tür tehlikeli davranışlara tanık olunması halinde 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."