Bakan Yerlikaya yeni operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak "Çengel" adı verilen yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.

Bu operasyonlarda, 30.126 litre etil alkol, 15.300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3.132 şişe kaçak sahte alkollü içki, 1.497 adet boş şişe, 2.364 adet bandrol, 2.658 adet alkol aroması, 2.134 adet etiket ele geçirildi. 25 adet yasadışı "Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi" tespit edildi.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonlar sonucunda 216 şüpheli gözaltına alındı…