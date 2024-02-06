Bakan Yerlikaya'dan 'Adliye saldırısı'na yönelik açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısına yönelik açıklama yaptı. Yerlikaya, 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 gözaltı gerçekleştiğini aktardı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısına yönelik son gelişmeleri paylaştı. Yerlikaya, çeşitli adreslere düzenlenen operasyon sayılarının 25'e çıktığını ve 40 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Operasyonların devam ettiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
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