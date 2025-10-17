Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Teşkilatı'na promosyon açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin maaş promosyon ihalesinin 21 Ekim 2025’te yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, ihalenin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve sürecin Emniyet Teşkilatı’nın resmi sosyal medya hesapları ile Polis Radyosu’ndan canlı olarak yayınlanacağını söyledi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacaktır.

👇🏻 https://t.co/nHCBDnyABK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2025

a) İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan canlı olarak yayınlanacaktır.

b) İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.