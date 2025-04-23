Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması: Ekipler taramalara başladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2025

İstanbul'da şiddetli deprem: AFAD büyüklüğü 6,2 bildirdi

AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.