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Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması: Ekipler taramalara başladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması: Ekipler taramalara başladı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. 

İstanbul'da şiddetli deprem: AFAD büyüklüğü 6,2 bildirdi

AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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