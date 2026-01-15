Bakan Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete sert tepki

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarma personeline hakaret edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Jandarmanın vatan için fedakarca görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs. Siz, vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."