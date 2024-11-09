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Bakan Yerlikaya’dan kayyum açıklaması: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bazı belediyelere kayyum atanması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Balıkesir’de konuşan Bakan Yerllikaya, “Kimsenin Türkiye’yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya’dan kayyum açıklaması: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'de Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda belediyelere kayyum atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir"

Bakan Yerlikaya, kimsenin Türkiye’yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceklerini dikkat çekerek, “Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir” dedi.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

“Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir. Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkmak, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir. Bir kez daha tekrarlıyorum şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörün siyaseti olmaz. Terörle sadece ama sadece mücadele edilir.”

Kayyum eylemlerinde 234 şüpheli gözaltında

Bakan Yerlikaya tehdit siyasetine izin vermeyeceklerini belirterek “47 ilde eylemler yapıldı. Eylemlerde 234 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden 217 hesap tespit edildi hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" diye konuştu.

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