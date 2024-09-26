Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı A Haber yayınında son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Almamız gereken pek çok dersler olduğunu düşünüyorum"

Yerlikaya "Gerçekten millet olarak çok büyük üzüntü duydum. Mekanı cennet olsun kızımızın. Milletimizin başı sağ olsun. tekrarının olmaması bu nevi bir dramın trajedinin olmaması için hem dua ediyoruz hem gayret gösteriyoruz. Ama bu olay gerçekten daha pek çok zaman diliminde anlatılacak ve konuşulacaktır diye düşünüyorum. Millet olarak almamız gereken dersler, toplum olarak almamız gereken dersler, aile olarak almamız gereken pek çok dersler olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak"

Soruşturmayla ilgili bilgi veren Yerlikaya "Artık sürecin geldiği nokta ben çok fazla bir zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağını inanıyorum. Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak. Bakanımız bu konuyla ilgili zaman zaman açıklama yapıyor. Medya da üzerine düşen sorumluluğu ziyadesiyle yaptığını düşünüyorum. Bu canilerin de mutlaka ama mutlaka hak ettiği cezaları alacağını hep beraber göreceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deliller mi, yoksa itiraf mı katili ortaya çıkaracak?

Yerlikaya, "Deliller mi, yoksa itiraf mı katili ortaya çıkaracak? sorusuna da yanıt vererek "Bu aşamada onu söylememiz doğru olmaz. Süreci Adalet Bakanlığı'mız paylaşıyor." dedi.