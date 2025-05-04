Bakan Yerlikaya'dan Özel'e saldırı açıklaması: S.T. adlı şahıs gözaltına alınmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programının ardından Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." dedi

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."