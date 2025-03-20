Bakan Yerlikaya'dan Özel'in 'sokağa çıkın' çağrısına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel "Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadesini kullandı.

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.