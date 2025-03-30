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Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da firari şahsın yakalanması sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Mesut Acar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru için taziye mesajı
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Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polis Memurumuz Mesut Acar, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

"Şehidimizin makamı âli olsun"

Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadeleri yer aldı.

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