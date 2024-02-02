Bakan Yerlikaya'dan şubat depremleri hakkında açıklama: 53 bin 537 canımızı yitirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şubat-2023 depremleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

- Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.

- 215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.

- Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı.

- 2 milyon 302 bin bina, 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı.

- Van’da, İzmir’de binaları nasıl sahiplerine teslim ettiysek 11 ilde de konutları sahiplerine teslim edeceğiz.

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