Bakan Yerlikaya'dan şubat depremleri hakkında açıklama: 53 bin 537 canımızı yitirdik
Bakan Yerlikaya, geçen yıl şubat ayında meydana gelen depremler hakkında, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı." açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şubat-2023 depremleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:
- Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.
- 215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.
- Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı.
- 2 milyon 302 bin bina, 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı.
- Van’da, İzmir’de binaları nasıl sahiplerine teslim ettiysek 11 ilde de konutları sahiplerine teslim edeceğiz.
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