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Bakan Yerlikaya'dan sürücülere 'aşırı hız' uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya'dan sürücülere 'aşırı hız' uyarısı
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı hızın ölümlü kazaların başında geldiğini belirtti.

Kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Peki sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı? 2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz "Sıfır Can Kaybı". Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Yerlikaya, paylaşımında, vatandaşa "Kabul edilebilir sayı sizce kaç olmalı?" sorusunun sorulduğu kısa filme de yer verdi.

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