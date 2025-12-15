Bakan Yerlikaya'dan Trafik Kanunu'na ilişkin açıklama: Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trafik Kanunu'nun Genel Kurula ocak ayının ilk haftasında geleceğini açıkladı.

Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi. Genel Kurul girişinde gazetecilerin sorusunu cevapladı. Trafik Kanunu'nun Genel Kurula ne zaman geleceğine ilişkin soruya 'ocak ayının ilk haftası' cevabını verdi.

Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen kanun teklifinde caydırıcı birçok düzenlemeye yer veriliyor. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve sürücülerin hayatını tehlikeye atan bu davranışlara rekor cezalar yolda.

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi yılbaşında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Alkollü araç kullananın ehliyeti alınacak

Kırmızı ışık ihlalinde ısrar edenlerin ehliyetine el konulacak. Bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanın ehliyeti iptal olacak. Dur ikazına uymayıp kaçana 200 bin lira ceza verilecek.

Alkolmetre ölçümü sonucu 0,50 promilin üzerinde çıkan sürücüye 25 bin lira ceza kesilecek. Aynı sürücü, 5 yıl içinde ikinci kez yakalanırsa ceza 50 bin, üçüncü kez yakalanırsa 150 bin liraya çıkacak. İlk ihlalde ehliyete 6 ay, ikincisinde 2 yıl, üçüncüsünde 5 yıl süreyle el konulacak.

Hız ihlallerine yeni uygulama geliyor

Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira para cezası ödeyecek. Sahte plaka takmanın cezası ise 140 bin lira olacak.

Trafikte hız ihlalleri de artık yüzdesel değil hız bazlı hesaplanacak. Cezalar hız sınırını 5 kilometre geçiş ile başlayacak ve her 5 kilometrede katlanarak artacak. Trafik kaosuna sebep olan konvoy ile yolu kapatanlara 90 bin lira idari para cezası verilecek.