  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına ilişkin: Kabul edilemez
Takip Et

Bakan Yerlikaya'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına ilişkin: Kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez" dedi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına ilişkin: Kabul edilemez
Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. UEFA belli ki Milli Futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü. Bu kararı kınıyorum. Ve inanıyorum ki bu adaletten uzak, futbolun ruhuna uymayan çifte standartlı bu karar Bizim Çocuklar’ı daha da kenetleyecektir. İlk günden beri dilimizde aynı cümle var. Yolun sonu final olsun" ifadelerine yer verdi.

Ali Koç: Sahaya girme hakkım vardı, gerginliği azalttımAli Koç: Sahaya girme hakkım vardı, gerginliği azalttımGündem

 

UEFA krizinde Bahçeli'den 'protesto' önerisi: Milli takımımız sahaya çıkmasınUEFA krizinde Bahçeli'den 'protesto' önerisi: Milli takımımız sahaya çıkmasınGündem

 