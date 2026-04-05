Bakan Yumaklı: 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mart tarihlerinde yapılan denetimlere ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Yurt genelinde geçen ay toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 164,9 milyon lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kurallara uyan dürüst işletmecilerimizin hakkını korurken, kuralları hiçe sayanlara asla tolerans göstermiyoruz."