Bakan Yumaklı: 115 yangına müdahale ettik, 110'u kontrol altında

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana ülke genelinde 69'u orman dışı olmak üzere toplam 115 yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yangınların 110'unun tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Son açıklamanın ardından Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde gece saat 02.00'de yeni bir yangın çıktığını aktaran Yumaklı, "Bu yangının enerjisini düşürdük" dedi.

Bakan Yumaklı, Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca'daki yangınların da tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangınlarla mücadelede sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yumaklı, şu anda 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500 arazöz ve 3 bin 500'ün üzerinde personelin görev yaptığını açıkladı.