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Bakan Yumaklı: 2024'te 1551 yangına müdahale ettik

Bakan Yumaklı, 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 orman ve ziraat yangınına müdahale ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı: 2024'te 1551 yangına müdahale ettik
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yumaklı, "2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını, 670 ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettik." dedi. 

 

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