Bakan Yumaklı: 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Lansmanı'nda, "Dünya Bankası finansmanıyla uygulayacağımız Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Yumaklı: 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara'da "Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Lansmanı"nda konuştu.

Bakan Yumaklı, "Dünya Bankası finansmanıyla uygulayacağımız Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız" açıklamasında bulundu.

