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Bakan Yumaklı açıkladı: Muğla'daki yangınlar kısmen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kısmen kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı açıkladı: Muğla'daki yangınlar kısmen kontrol altında
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Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçesinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirdi. Gece boyunca da alevlerle savaşan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangından rahatlatan haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Muğla'daki yangınların kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar uyarıldı

Ekiplerin yangınları tamamen söndürmek için mücadeleye devam ettiği bildirilirken, yetkililer bölgedeki yangın riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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