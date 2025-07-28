Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarında son durum ne?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından kontrol altına alınan yangınlara ilişkin "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları, hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele son ateş sönene dek aralıksız sürecek." dedi.
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