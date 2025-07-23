Bakan Yumaklı: Bilecik'te yangın nedeniyle 340 kişi tahliye edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Yumaklı, şunları söyledi:

"20 Temmuz 2025, yani 2 gün önce Sakarya Geyve’de başlayan yangın daha sonra Bilecik sınırlarını aştı. Osmaneli ilçesinin sınırlarına ulaştı. Yangında şu anda 53. saatteyiz. Bu haftanın, yangın açısından —hem orman yangınları hem de orman dışı yangınlar açısından— riskli bir hafta olduğunu; hem hava sıcaklıkları, hem de rüzgarın şiddeti ve hızı bakımından tehlikeli bir süreçten geçtiğimizi belirtmiştik. Her türlü iletişim vasıtasıyla, farklı platformlarda ve basın toplantılarında bu uyarıyı dile getirdik.

Malumunuz, Sakarya Geyve’deki yangın başladığında tedbiren Taşoluk ve Hacılar ile Bilecik’in Kızılöz köylerinin boşaltılmasına karar vermiştik. Yangının Bilecik sınırlarını, Osmaneli sınırlarını aşmasıyla birlikte Kazancı, Büyükyenice ve Borçak köyleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sakarya’nın Taşoluk ve Hacılar köylerinde herhangi bir risk kalmadığı için bu yerleşimlere müşterek ve kontrollü bir şekilde geri dönüşler başladı. Bilecik’in Osmaneli ilçesi sınırları içerisindeki Kızılöz, Kazancı, Büyükyenice ve Borçak köylerinden 340 vatandaşımız, tedbiren güvenli bölgelere tahliye edildi. AFAD ekiplerimizin köylerle ilgili çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre 6’sı depo amaçlı kullanılan küçük ölçekli yapı ve 1 konut yangında zarar gördü.

Yangının Osmaneli ilçe merkezine yaklaşmasıyla birlikte D650 Karayolu da tedbiren, Osmangazi yönüne trafiğe çevrilerek yönlendirme yapıldı. Yangın süresince özellikle gece ve sabah saat 11.00’e kadar yoğun duman ve sis nedeniyle hava araçlarımız çalışamadı. Bu saatten sonra faaliyetlerine başladılar. Yaklaşık saatte 50 km’ye ulaşan kararsız rüzgar, yani belli bir yönde ilerlemeyen ve tahmin edilen yönün tersine dönen rüzgar, zaman zaman ekip arkadaşlarımızı da tehlikeye attı.

Tüm bu zorluklara rağmen gün içinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı ve çeşitli ekipmanla toplam 1500 personel, yangınla var gücüyle mücadele ediyor. Yangının başladığı andan itibaren şimdiye kadar kontrol altına alınan alanlarda yeniden alevlenmeler meydana geldi. Zaman zaman yangının sınırlarının dışına da sıçramalar oldu.

Bugün, yangın sahası içinde 4 farklı noktada ekiplerimiz müdahale etti. Bunlardan 2’sinde risk kalmadı, ancak diğer 2 noktada yangın halen devam ediyor. Ekiplerimiz gece boyunca müdahaleye devam edecek. Osmaneli ilçe merkeziyle ilgili şu anda herhangi bir riskin olmadığını belirtmek isterim.

"Bugün çıkan 54 yangından 51'i kontrol altına alındı"

Sakarya’da başlayıp Bilecik’e geçen bu yangının dışında bugün ülke genelinde farklı illerde çeşitli boyutlarda yangınlarla da mücadele edildi. Bugün 22’si ormanlık, 32’si orman dışı olmak üzere toplam 54 yangın çıktı. Bunlardan 51’i kontrol altına alındı. Halen devam eden 3 yangın ise Eskişehir Seyitgazi, Karabük merkeze yakın Çukurca ve İzmir Urla’da. Bu yangınlarla ilgili son raporlara göre, enerji kaynakları kesildi ve gece boyunca sürecek müdahalelerle birlikte yarın itibarıyla kontrol altına alınmaları bekleniyor.

Yangınlarda şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Ancak her seferinde ifade ettiğimiz gibi, bu ekosistemde yalnızca biz insanlar yaşamıyoruz. Yangınlar nedeniyle yaban hayatı da büyük zarar görüyor. Gözle görülen ya da görülmeyen birçok canlının yaşamı yok oluyor. Bu durum hepimizi derinden düşündürmeli ve üzmeli.

"Açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayın"

Değerli basın mensupları, sürekli hatırlattığımız bir konu var: Yüksek hava sıcaklığı, düşük nem ve şiddetli rüzgar yangın riskini ciddi ölçüde artırmaktadır. Dün, bugün ve hatta yarın ülke genelinde sıcaklıkların 40-45 derecelere ulaşması bekleniyor. Bu şartlar yangın tehlikesini maksimum düzeye çıkarıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan bir kez daha ricamız, açık alanlarda kesinlikle ateş yakmamaları ve herhangi bir kıvılcım ya da alev oluşturabilecek eylemlerden kaçınmalarıdır.

Bu mücadelemizde bize dualarıyla destek olan, hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınla mücadelede yalnızca bizler değil; gönüllü vatandaşlarımız, Orman Genel Müdürlüğü personeli ve diğer kamu kurumları da özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımız römorklarla su taşıyarak, ekiplerimizin uyarılarını dikkate alarak yardımcı oluyor.

"4 arkadaşımız dumandan etkilendi"

Sakarya Geyve’de başlayıp Bilecik Osmaneli’nde devam eden yangına ilişkin olarak belirtmek isterim ki, ekiplerimiz son 53 saatte yalnızca 45 dakika uyuyarak kesintisiz mücadele etti. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum, hepsini fedakârlıkları için kucaklıyorum. Bugün birçok ekip arkadaşımız, rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle alevlerin içinde kaldı. 4 arkadaşımız dumandan etkilendi ama çok şükür sağlık durumları iyi.

Eskişehir’deki yangınla ilgili bilgi almaya çalışırken, Orman Bölge Müdürümüz telefonla görüşme esnasında ters rüzgarla birlikte alevlerin içinde kaldı. Hemen görüşmeyi sonlandırarak 7-8 personeliyle birlikte bölgeden çıktı. Neyse ki sağlıklarına zarar gelmeden durumu atlattılar ve kısa bir tedaviden sonra görevlerine döndüler. Şu an sahadaki görevlerine devam ediyorlar. Bu mücadelede bizlerle birlikte olan tüm kurumları —başta Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilikler, AFAD ve diğer tüm kuruluşları— yürekten kutluyorum. Gerçekten büyük bir dayanışma, özveri ve koordinasyon içindeyiz.

Daha önce olduğu gibi bu yangınları da söndüreceğiz. Ancak her defasında söylüyoruz: Yangınların hem maddi hem manevi büyük bir maliyeti var. Bu maliyeti hep birlikte ödüyoruz. En etkili yangınla mücadele yöntemi, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Başarı, işte budur. Bu nedenle 7’den 77’ye herkesten duyarlılık bekliyoruz. Herhangi bir yangın emaresi gördüklerinde en hızlı şekilde güvenlik birimlerine veya en yakın devlet kurumuna bildirmelerini rica ediyoruz. Ne kadar erken müdahale edilirse, o kadar hızlı kontrol altına alınır ve o kadar az zarar verir. Bizi ekran başında izleyen tüm vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Umuyorum ki, Bilecik Osmaneli sınırları içerisindeki bu yangın da ekiplerimizin gece boyu sürecek müdahalesiyle yarın sabaha kadar kontrol altına alınmış olur."