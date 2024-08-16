Bakan Yumaklı: Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün ülke genelinde belli bir seviye üzerinde yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30’u kontrol altına alındı, 17’sine müdahalemiz devam ediyor." dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere küçükleri hiç bahsetmiyorum, belli bir seviye üzerinde yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Ben size sadece büyük olanlardan bahsettim. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Akyeniköy'de 12.56'da çıkan bir yangın vardı. Buna da 13.05'te ilk müdahale yapıldı. 3 uçak 5 helikopter 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik.Yine bu yangında kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın.

Ben bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız. Maalesef bunlarla uğraşırken aynı zamanda kötü her zaman kötü dezenformasyonla da uğraşıyoruz.

Biz onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz. Ancak hakikaten bizlerin de çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların bu ülkeyi seven ülkesini milletini seven hiç kimseye faydası yok.

Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmî kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye hiçbir açıklamaya hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum.”