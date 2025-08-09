  1. Ekonomim
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil vatanı korumak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor."

