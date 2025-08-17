  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin, hava şartlarının yangına müdahale açısından bugün düne göre daha iyi olduğunu belirterek, "Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor. Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz, yangından etkilenmemiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, Çanakkale Gelibolu'da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangındaki son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"6 köydeki vatandaşlarımız, güvenli bölgelere alınmıştır"

Yangına, 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı, 1300 personel ile yoğun şekilde müdahaleye devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor. Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz, yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız, güvenli bölgelere alınmıştır. Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz."

Yumaklı, meteorolojik verilerin, bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkili olduğunu gösterdiğini aktararak, dışarıda ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılması yönünde uyarıda bulundu.

