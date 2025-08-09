Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı

  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'te çıkan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

