  Bakan Yumaklı: Deprem sonrası baraj ve göletlerde sorun tespit edilmedi
Bakan Yumaklı: Deprem sonrası baraj ve göletlerde sorun tespit edilmedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depreme ilişkin, "Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.


Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı’da dün akşam meydana gelen depremin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir"

Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

