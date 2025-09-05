  1. Ekonomim
Bakan Yumaklı duyurdu: 6 ilde hayvan pazarı yasağı kalkıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığı ile mücadele kapsamında Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır’da kapatılan hayvan pazarlarının önümüzdeki hafta yeniden açılacağını kaydetti.

Bayburt’ta şap hastalığı ile ilgili açıklamalar da bulunan Bakan Yumaklı, "Bir şap hastalığı, maalesef 1965’ten sonra ilk defa ülkemizde oldu. Ama ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu buradan da ifade etmek istiyorum. Bizim Şap Enstitüsü diye bir kurumumuz var, kadim bir kurum. Hemen, derhal bu yeni şap cinsine karşı aşıyı geliştirdi. Aşılara başladık peyderpey. Tabii, kapatmış olduğumuz hareketi engellemek için hayvan pazarlarını da aşılama oranı yüzde 85 üzerine çıkmış olan illerimizde açmaya başladık. Aynı şekilde 38 ilimizi açmıştık.

"Önümüzdeki hafta inşallah 6 ilde kapatılan hayvan pazarları açılacak"

Önümüzdeki hafta inşallah Erzurum’da, Kars’ta, Ardahan’da, Ağrı’da, Artvin’de ve Iğdır’da hayvan pazarlarını açacağız. Oradaki aşılamalar belli bir orana ulaştı. Yine aynı şekilde Bayburt’ta da arkadaşlarımız bugün 8 kişilik bir ilave ekiple geldiler. Zaten bunun dışında da yine ilave ekipleri göndereceğiz. İnşallah Bayburt’u da 15 gün içerisinde aşılamaları tamamlayarak hayvan pazarlarını açmış olacağız" diye konuştu.

