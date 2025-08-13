  1. Ekonomim
  3. Bakan Yumaklı duyurdu: İzmir Buca’daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Buca ilçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı.

"Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürüyor"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanımızı gece gündüz demeden savunmaya devam ediyoruz. İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

