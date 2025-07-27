Bakan Yumaklı: Hava araçlarımız sabahın ilk saatlerinden beri alevlerin üzerinde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadele ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yumaklı, sabah saatlerinden itibaren hava araçlarının alevlere karşı mücadele için harekete geçtiğini açıkladı. Kara birlikleri ve araçlar ile müdahalelerin ise sürdüğünü belirtti.

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarımız alevlerin üzerine yöneldi"

Bakan Yumaklı, videolu paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarımız alevlerin üzerine yöneldi. Kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız sürüyor. Yeşil Vatan için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."