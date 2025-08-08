Bakan Yumaklı: İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var

Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı. Her iki yangın da rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüMerkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bayramiç'teki ikinci yangın nedeniyle üç köy boşaltıldı. İki yangında toplamda 785 kişi tahliye edildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangınıyla ilgili son duruma ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, merkezde 131, Bayramiç'te 654 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı ilk yangının orman dışında başladığını ve hızla ormana sıçradığını belirtti.

Yumaklı, yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturduğunu söyleyerek "Devlet Hastanesi'nde 72 vatandaşımız, Engelli Bakım Merkezi'nde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo-televizyon vericisi orada da 2 görevli kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alanı alındı" dedi.

"İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var"

Bayramiç ilçesinde ikinci bir yangın çıktığını belirten Yumaklı, bu yangının da orman dışında başladığını söyledi. Yumaklı "İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var. Merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, "Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde o yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor, arkadaşlarımız oraya müdahale edecekler. Bu iki yangından 24 vatandaşımız dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayatı tehlikesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.