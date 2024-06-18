Bakan Yumaklı: Şartlar bizim lehimize tahmini 300 hektar alan yangından etkilendi

Helikopterden yangın bölgesini inceleyen Yumaklı, bugün Türkiye genelinde 42 orman yangını olduğunu, bunun 22'sinin orman içinde, 20'sinin orman dışında gerçekleştiğini söyledi.

Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak'taki yangınların "üst risk grubu"nda olduğunu belirten Yumaklı, "Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde halihazırda devam eden bir yangın söz konusu. Uşak'ta da devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı." dedi.

Eceabat'taki yangının saat 16.05'te tespit edildiğini, saat 16.11'de müdahale edildiği bilgisini veren Yumaklı, havadan söndürme çalışmasının 9 uçak ve 6 helikopterle başlatıldığını anlattı.

Yangınla mücadelede mevcut duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şu anda hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. Bir gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam etmiş olacağız. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye bütün kurumların işbirliğiyle devam ediyoruz. Büyükanafarta köyünün tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan, can ya da mal kaybı söz konusu değil."



Bakan Yumaklı, tedbirler kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğunu hatırlattı.



Bölgede rüzgarın saatte 28 kilometre hızla estiğini, nemin yüzde 68, sıcaklığın 23 derece olduğunu aktaran Yumaklı, "Şartlar bizim lehimize çok şükür. Devam ediyor. İlk tespitlerimize göre, tabii ki nihai durumun da bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu." ifadesini kullandı.

"Orman yangınına sebep olmanın çok ağır müeyyideleri var"

Uşak'ta saat 18.30'da başlayan yangına da değinen Yumaklı, olayın öğrenilmesinden 8 dakika sonra başlayan müdahalenin bir helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle devam ettiğini duyurdu.

Yangınla mücadelede yangının çıkmamasını öncelediklerini, esas başarının bunda olduğunu anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef iklim değişikliğinin son derece büyük etkilerini yaşadığımız bugünlerde hele ki Akdeniz Havzası'ndaki ülkemizin bundan çok daha fazla etkileneceğini de düşündüğümüzde çok daha fazla ihtimam göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir hususu daha vurgulamak istiyorum: Özellikle orman dışı alanlarda çıkan yangınların büyük bir çoğunluğunun aslında dikkatsizlik sebebiyle çıktığını da gözlemliyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek doğrudan ya da dolaylı hiç fark etmez, orman yangınına sebep olmanın çok ağır müeyyidelerinin olduğunu bütün vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Çok büyük oranda vatandaşlarımızın desteğini alırken sorumsuz bir ya da birkaç kişinin ihmalinden ötürü çok büyük alanların etkilenmesini, ekosistemin zarar görmesini ya da tarım alanlarının ya da orman alanlarının zarar görmesini, burada yaşayan canlıların zarar görmesini hiçbir şekilde kabullenemiyoruz."

Bakan İbrahim Yumaklı, Eceabat'taki yangınla ilgili bütün kurumlarla kol kola verip çalıştıklarını, büyük endişeye sevk edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Yangının ve mücadelenin seyriyle ilgili bilgi vermeyi sürdüreceklerini aktaran Yumaklı, "Çanakkale'ye, Eceabat'a 'geçmiş olsun' diliyorum. Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarımadanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi, bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Bölgedeki incelemelere, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer katıldı.