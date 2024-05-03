Bakan Yumaklı: Türkiye orman yangınlarının tehdidi altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Orman Benim" kampanyasına Muğla'da katıldı.

Ula ilçesi Gülağzı mevkisinde düzenlenen programda konuşan Yumaklı, geleceği şekillendirecek iklim kaynaklı ve çevresel felaketler karşısında en güçlü kalkanların ormanlar, yeşil vatan olduğunu söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle, geçmiş yıllarda yaşanan ağır tecrübelerle yangın tehdidinin arttığının bilindiğini ifade eden Yumaklı, "İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerden biri olarak Türkiye, iklim değişikliğinden kaynaklı orman yangınlarının riski ve tehdidi altında. Bizler alınacak önlemlerle hangi sebeple olursa olsun bu yangınların oluşmasını engelleyecek kabiliyete sahibiz. Orman Benim kampanyasıyla bugün Türkiye'mizin 81 ilinde bir farkındalık, bir algıyı yükseltme çalışmasını inşallah burada hep birlikte başlatmış olacağız." diye konuştu.

Erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemenin önemine değinen Yumaklı, yangınla mücadeledeki en büyük başarının orman yangını çıktığında müdahale ile söndürmek değil, orman yangınının çıkmasını engellemek olduğuna dikkati çekti.

"Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklıdır"

Orman yangınlarıyla ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Elbette bunun yanı sıra birtakım teknik çalışmalar da var. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli hususlardan birinin de ekosistemimizi buna dayanıklı hale getirmek olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ağaçlandırma faaliyetlerimizi yangına dayanıklı yapraklı türlerle, yaban hayatı için besin kaynağı oluşturacak meyveli ağaçlarla birlikte yeni ağaçlandırma alanlarını oluşturmaya gayret ediyoruz. Unutmayalım ki her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklıdır. Ormana atılan atıklar maalesef bu yangınların büyümesi ve ilerlemesine en büyük sebep. Bunun için ormanlarımızın temiz tutulması hayati öneme haiz. Ülkemizin orman varlığının toplam yüz ölçümünde yüzde 30'luk bir orana denk geldiği de düşünürsek ormanlarımızın çöplerden, atıklardan, yangının başlamasına ya da ilerlemesine sebep olacak malzemelerden, materyallerden, cisimlerden temizlenmiş olması son derece kıymetli."

Yumaklı, cam, plastik, kağıt gibi atıkların orman yangınlarının başlıca sebeplerinden olduğunun altını çizdi.

Orman yangınlarıyla mücadeleyi 7'den 70'e tüm vatandaşların adeta bir milli mücadele ruhuyla gerçekleştirmeye başladığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu yöndeki cesarete ve desteğe çok çok teşekkür ediyorum. Orman yangınlarında cesaretini yakından tanıdığımız, ağaçlandırma kampanyalarına 7'den 70'e çok yüksek bir katılımla çok çok önemli ve değerli katkıların olduğu bir milletin mensubu olmaktan da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler ormanlarımızı geçmişten miras değil emanet aldığımızı hep söyleriz. Dolayısıyla 'Orman Benim' kampanyası da geleceğimizi şekillendirecek önemli bir etkinlik olarak bugün başlamış olacak. Biliyoruz ki biz bu hassasiyeti eğer göstermezsek gelecek nesillerimize bırakacağımız çok daha iyi bir miras olmayacaktır. Benim bu kampanyanın başarılı olacağına dair hiçbir şüphem ve endişem yok. Çünkü yeşile sevdalı bu ülkenin insanları bugünden itibaren önümüzdeki çok riskli aylarda gerekli hassasiyeti gösterecektir."

Kampanyanın başlamasına katkı sağlayan tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür eden Yumaklı, "Katılımınız, ormanlarımıza sahip çıktığınız için, yeşil vatanı ne pahasına olursa olsun koruma ve kollama görevini yerine getirmek üzere gönüllülüğünüzü ortaya koyduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar orman yangınlarında hayatını kaybetmiş olan şehitlerimize de Cenabıhak'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan sanatçı Murat Kekilli de, "Anadolu Benim" şarkısını "Orman Benim" şarkısına dönüştürdüğünü ve bundan da büyük keyif aldığını ifade etti. Daha sonra alandaki dev ekranda şarkı çalınarak klibin gösterimi yapıldı.

Bakan Yumaklı ve beraberindekiler daha sonra ormanlık alana girerek burada kara yolundan ormana atılan çöpleri temizledi.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok sayıda protokol üyesi ve öğrenciler katıldı.