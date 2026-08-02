Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana etkili olan rüzgâr nedeniyle ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale edildiğini belirtti. Yangınlara havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucu tamamının kontrol altına alındığını ifade eden Yumaklı, mücadelede görev alan ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Yangın riskinin devam ettiğine dikkat çeken Yumaklı, ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yumaklı'dan vatandaşlara yangın uyarısı

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yumaklı, açık alanda ateş yakılmamasını, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılmasını ve duman ya da alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Yumaklı, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, vatandaşların yangın riskine karşı tedbirli davranmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.