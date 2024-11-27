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Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Biz kamuyuz, polemiğe girmeyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ürünlerinde 'domuz eti' tespit edildiği iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf hakkında açıklamalarda bulundu. Yumaklı, “Bakanlığın bir firmayı koruduğu ve listelerden çıkardığı söylendi. Ancak durum kesinlikle böyle değil. Biz gerekli denetimleri yaptık, firma ise itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Süreç Bakanlık lehine sonuçlandı. Biz kamuyuz polemiğe girmeyiz; yalnızca denetim yapar, açıklar ve gereken cezaları uygularız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Biz kamuyuz, polemiğe girmeyiz
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilaç kalıntısı, gıda güvenliği, et fiyatlarındaki artış ve hal yasasında planlanan değişiklikler hakkında konuştu. Yumaklı, ilaç kalıntısı nedeniyle ihraç edilemeyen ürünlerin iç piyasaya sunulduğu iddialarını net bir şekilde reddetti.

Köfteci Yusuf açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, Köfteci Yusuf’un bazı şubelerinde domuz genine rastlandığını ifade etti. Yumaklı, “Hassas analizlerde binde bir oranında uygunsuzluk tespit edildi. Ankara’daki bir şubesinde de benzer bulgulara rastladık. Denetimlerde herhangi bir ayrıcalık söz konusu değil. Firma mahkemeye gitti, süreç Bakanlık lehine sonuçlandı. Biz polemiğe girmeyiz, yalnızca denetim yapar, açıklar ve cezai işlemleri uygularız” dedi. Ayrıca Yumaklı, gıda denetimlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştıklarını ve bu sayede vatandaşlarda bilinç oluştuğunu vurguladı.

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