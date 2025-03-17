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Bakan Yumaklı'dan sahipsiz köpekler açıklaması: Ülke gündeminden çıkaracağız

Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpekler ile ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüştü. Bakan Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı'dan sahipsiz köpekler açıklaması: Ülke gündeminden çıkaracağız
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesinde, sahipsiz köpekler konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız" ifadesini kullandı.

"Sokak hayvanları için eylem planı kararlılıkla uygulanacak"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yerlikaya'yı Bakanlıkta misafir ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız. Sayın Bakan'ımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

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