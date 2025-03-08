Bakan Yumaklı’dan sokak köpekleri açıklaması: Yerleri sokaklar değil

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, başıboş köpek saldırısı sonucunda Konya Karatay’da hayatına kaybeden Rana bebek için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bundan yaklaşık 1,5 ay önce Hakkari Yüksekova’da 12 yaşındaki Eslem kızımızın acısı tazeliğini korurken şimdi de Konya Karatay’da 2 yaşındaki Rana bebeğimiz sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Rana bebeğe Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Konuyla ilgili adli makamlar soruşturmayı yürütmektedir. Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz. Sahipsiz köpeklerle ilgili tartışmaların başladığı günden bu yana üzerinde durduğumuz tek nokta, bu köpeklerin yerlerinin sokaklar olmadığıdır" ifadelerini kullandı.

"Her ilde eylem planı oluşturulmalı"

TBMM’de başıboş köpek sorunu ile ilgili kanuni düzenlemenin gerçekleştirildiğini bir an önce her ilde bu konuda eylem planı oluşturulması gerektiğini söyleyen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunun için TBMM’de ilgili kanuni düzenleme gerçekleştirilmiş, akabinde uygulama yönetmeliği de yayımlanmıştır. Ayrıca tüm Valiliklere kanun ve yönetmeliğin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar bildirilmiş, Valiliklerimiz de İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek, ilde her kurumun üzerine düşen görevleri belirlemiş ve bu konudaki eylem planlarını oluşturmuşlardır. Halihazırda yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumlar sorumluluklarını çok iyi bilmektedirler. Tüm yerel yönetimleri, toplama, kısırlaştırma ve sahiplendirmenin yanı sıra, popülasyonun kontrol edilemediği durumlara dair ilgili hükümleri de uygulamak üzere, 5199 Sayılı Kanuna ve ilgili yönetmeliğe uymaları konusunda tekrar uyarıyoruz. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin bütçelerinden ayırmaları gereken miktarı rehabilitasyon ve bakımevi yapımı gibi işler için kullanıp kullanmadığının denetimini en küçük bir taviz vermeden sürdüreceğiz. Denetim sonucu görevini yapmadığı tespit edilen sorumlular hakkında hapis cezası dahil kanunun öngördüğü her türlü yaptırımın uygulanacağını hatırlatıyoruz. Ayrıca, belediyelerin hayvanların toplanmasını yeterince sağlayamadığı, topladığı hayvanları doğrudan veya usulsüz sahiplendirmeyle bırakmaları durumunda uyguladığımız ağır cezai yaptırımlara kararlılıkla devam edeceğiz."